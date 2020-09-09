البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من كنيسة العذراء والأنبا بيشوى بالكاتدرائية

استأنف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية، مساء اليوم الأربعاء؛ بعد توقفها بسبب انتشار جائحة كورونا.

ووصل قداسة البابا تواضروس الثاني إلى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ليلقي عظته الأسبوعية بحضور عدد من أساقفة المجمع المقدس والأباء الكهنة والشمامسة.

وشهدت كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تنقل القنوات القبطية "أغابي ومي سات وسي تي في" العظة على الهواء مباشرة، كما تنقلها أيضا الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

واختتم البابا تواضروس الثاني، أمس الثلاثاء، "لقاء الميديا الثاني" بمشاركة ممثلي مجلة الكرازة والقنوات القبطية الأربعة أغابي و C.T.V و ME sat وكوجي إلى جانب المركز الإعلامي، والذي استمر لمدة يومين.