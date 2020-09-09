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عبد العاطى ومناوا يبحثان سبل تعزير التعاون بين مصر وجنوب السودان في مجال الموارد المائية والرى

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استقبل مناوا بيتر قادكوث وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري والوفد الرسمي المرافق بمقر الوزارة مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان  للتباحث حول ملفات التعاون المشتركة لبين البلدين في مجال الموارد المائية والرى. 

وأعرب  الدكتور محمد عبد العاطى عن سعادته بوجوده في جنوب السودان ولقاء الأشقاء بوزارة الموارد المائية والرى بجنوب السودان، مؤكدًا أن مصر تعمل جاهدًا لتعزيز سبل التعاون  مع جنوب السودان ولتنمية جنوب السودان.

وأشار الى ان المشروعات المصرية في مجال الموارد المائية والرى تهدف بشكل مباشر لمساعدة مواطني جنوب السودان لتوفير مياه الشرب النقية من خلال مشروعات إنشاء محطات المياه الجوفية وكذلك تسهيل حركة النقل من خلال مشروعات المراسي النهرية التي أقامتها الوزارة في حوض بحر الغزال وتأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات  لجمع البيانات  الهيدرولوجية اللازمة للمشروعات التنموية بجنوب السودان. 

وصرح عبد العاطي بأن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية لخدمة جنوب السودان خاصة مشروعات حصاد مياه الأمطار للاستفادة من مياه الأمطار وتخزينها لاستخدامها خلال فترات الجفاف للشرب وللثروة الحيوانية  والتي ستعمل بلا شك في المساهمه في الحد من أخطار الفيضانات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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