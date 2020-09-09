بعد توقف بسبب كورونا.. مصر للطيران تستأنف رحلاتها المنتظمة إلى غانا غدًا

تستأنف الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا الخميس، رحلاتها المباشرة بين القاهرة وأكرا في غانا، بمعدل رحلتين أسبوعيًا، بعد توقفها أكثر من 3 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، وتعليق الرحلات الجوية، كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس عبر المسافرين.

يأتي ذلك في ضوء الخطة التي وضعتها مصر للطيران لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول حول العالم ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا ،خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة .

وأعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 30 رحلة جوية، على مدار اليوم الأربعاء، ما بين رحلات مجدولة منتظمة وأخرى استثنائية، لعدة وجهات دولية في العالم، لنقل ما أكثر من 2700 راكب، إلى وجهات كل من " باريس، روما، لندن، ميلانو، الخرطوم، الشارقة، بغداد، بيروت، نيويورك، امستردام، و3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى أبوظبي، اسطنبول، و3 رحلات استثنائية إلى كل من الرياض، جدة، عمان، و 6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة واحدة إلى كل من أسوان، سوهاج، بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 2700.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين