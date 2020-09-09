فيديو.. طارق عامر: 431 مليار دولار دخلت مصر فى عهد الرئيس السيسى

وخلال حوار مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى"، بفضائية صدى البلد، أوضح عامر أن الرئيس السيسى كلفه بالمسؤولية عام 2015 وكانت فترة صعبة، مبينا: "عملت مع الدكتور فاروق العقدة من قبل وهو أستاذ كبير، وكنا ندرك سوء الأوضاع قبل 2015 وبالتالى عرضت على الرئيس رؤية البنك المركزى لتلك الأوضاع وبالتالى نجحنا بفضل دعم القيادة السياسية".

وواصل عامر حديثه، أن دعم الرئيس وراء ما تم تحقيقه من نجاح، موضحا أن "إنقاذ الموقف يحتاج جراحة وحل جذرى وهو ما قمنا به".

وكشف عامر مفاجأة عن احتياطى مصر من الدولار فى فترة من الفترات، قائلا: "قبل تحرير سعر الصرف كان معنا 800 مليون دولار فى البنك المركزى، وهو وضع كارثى لأننا كنا نستورد وقود بمليار دولار فى الشهر للمواطن ولمحطات الكهرباء بخلاف 2 مليار دولار دواء، و2 مليار دولار قمح، ولولا الإصلاح لكانت الحياة توقفت".

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وتابع: "خفضنا نفقات البعثات الخارجية، لكن كان لدينا ثقة فى المستقبل وفى تجاوز الأزمة ببداية التعاون مع صندوق النقد الدولى".

وأوضح أن تحويلات المصريين كانت 18 مليار دولار، ثم وصلت حاليا إلى نحو 30 مليار دولار بفضل إصلاحات الرئيس، وبالتنسيق الكبير بين كافة الجهات.

وبين: "فى الفترة الماضية جاء لنا 431 مليار دولار من الأسواق الدولية والصادرات والتحويلات خلال فترة الرئيس السيسى، وأصبح لنا اسم فى سوق السندات، وعندنا 23 مليار دولار سندات دولية".