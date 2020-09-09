وزير الرى : المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من المشروعات التنموية بجنوب السودان

استقبل مناوا بيتر قادكوث وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان، الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى والوفد الرسمى المرافق بمقر الوزارة، فى مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، للتباحث حول ملفات التعاون المشتركة لبين البلدين فى مجال الموارد المائية والرى.





وأعرب الدكتور محمد عبد العاطى، عن سعادته بوجوده فى جنوب السودان، ولقاء الأشقاء بوزارة الموارد المائية والرى بجنوب السودان، مؤكدا أن مصر تعمل جاهدة لتعزيز سبل التعاون مع جنوب السودان ولتنمية جنوب السودان.

وأشار إلى أن المشروعات المصرية فى مجال الموارد المائية والرى، تهدف بشكل مباشر لمساعدة مواطنى جنوب السودان، لتوفير مياه الشرب النقية، من خلال مشروعات إنشاء محطات المياه الجوفية، وكذلك تسهيل حركة النقل، من خلال مشروعات المراسى النهرية التى أقامتها الوزارة فى حوض بحر الغزال، وتأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات لجمع البيانات الهيدرولوجية اللازمة للمشروعات التنموية بجنوب السودان.

وصرح عبد العاطى بأن المرحلة المقبلة، ستشهد تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية، لخدمة جنوب السودان، خاصة مشروعات حصاد مياه الأمطار، للاستفادة من مياه الأمطار وتخزينها لاستخدامها خلال فترات الجفاف للشرب وللثروة الحيوانية، والتى ستعمل بلا شك فى المساهم فى الحد من أخطار الفيضانات.