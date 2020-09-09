قرر مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بعد الاجتماع مع نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير المساعد ورؤساء المدن، تخفيض مبلغ التصالح المقرر للاستخدام السكنى لجميع النجوع والعزب بقرى المحافظة على أن يكون سعر المتر "50 جنيها" وهو الحد الأدنى لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.





كما قرر المحافظ، وفقا لبيان صحفى، تخفيض المبلغ المخصص للتصالح للاستخدام السكنى للقرى الأم والقرى التابعة بنسبة 30% من الأسعار المعلنة بقرار المحافظ رقم 35 لسنة 2020 على أن يكون سعر المتر فى الشوارع الـ"4" متر فأقل "50 جنيها".

كما قرر تخفيض المبلغ المخصص للتصالح للاستخدام السكنى بمدن المحافظة بنسبة 20% من السعر المقرر بقرار المحافظ السابق الإشارة إليه مع مراعاة أنه من سبق له التصالح سوف يتم التسوية على ضوء الأسعار المخفضة. وأهابت محافظة الأقصر بالمواطنين سرعة التقدم للتصالح على العقارات المخالفة فى المواعيد المحددة، مع التأكيد أن آخر مهلة للتصالح هى 30 سبتمبر 2020 ولن يتم مد المهلة إلى فترات أخرى.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عاجل.. محافظ الأقصر يقرر تخفيض مبلغ التصالح فى البناء إلى 50 جنيها للمتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.