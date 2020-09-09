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رئيس وزراء السودان يؤكد ثقته فى إمكانية التوصل لحل بشأن ملف سد النهضة

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قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، نسعى لنكون قوة للسلام، متابعا: واثقون من إمكانية التوصل لحل حول ملف سد النهضة، وأضاف رئيس الوزراء السوداني، خلال لقاءه بقناة "سكاي نيوز عربية"، أن الحكومة الانتقالية السودانية ورثت هذه المشكلة، أي إدراج اسم السودان في قائمة الإرهاب، عن نظام عمر البشير الذي سقط في أبريل 2019 "ونحن نعمل عليها بصبر".

وتوقع عبد الله حمدوك أن تصل الخرطوم إلى نهاية لهذا الملف الشائك في وقت غير بعيد، لافتا إلى أن القضية أثيرت مع وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، خلال زيارته إلى العاصمة السودانية، في أغسطس الماضي.

وأوضح رئيس وزراء السودان أن الاتفاق الذي وقعته الحكومة السودانية بالأحرف الأولى، مؤخرا، مع فصائل مسلحة، يشكل مدخلا إلى تحقيق السلام الشامل، لافتا إلى أن هناك سعادة بهذه المرحلة الأولى، أي توقيع الاتفاق مع الحركات المسلحة في جوبا، لكن المطلوب هو البناء عليها حتى تشمل الحركات التي لم تنضم بعد إلى اتفاق السلام.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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