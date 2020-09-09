ضربة قاضية لـ«الجزيرة».. ضابط شرطة حول اعتراض الباعة الجائلين بالإسكندرية إلى هتاف «تحيا مصر»

نجح ضابط شرطة بشرطة المرافق بمحافظة الإسكندرية في تحويل اعتراضات واحتجاجات عدد من الباعة الجائلين بسوق السبع بنات على حملة لشرطة المرافق إلى هتاف موحد وهو "تحيا مصر".

حملة المرافق التي قادها اليوم، العميد أحمد حبيب، شهدت اعتراض من بعض الباعة، وحاول بعضهم الاحتكاك مع الشرطة، لكن تدخل العميد أحمد حبيب، وأنهى الأزمة، وأكملت الحملة مهمتها، خاصة ان الهدف الرئيسى كان مواجهة الإشغالات التي كانت تعيق المرور حول السوق، والذى كان محل انتقاد دائم من مواطني المنطقة.

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وعلى الرغم من التعامل الحكيم واللائق من جانب ضابط الشرطة الذى ظهر في مقطع فيديو انتشر عبر صفحات عديدة بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إلا أن قناة الجزيرة الإرهابية قد روجت للفيديو باعتباره مظاهرة لعدد من المواطنين ضد قرارات الدولة، وهو ما فضحه أهالى المحافظة، الذين أكدوا كذب ادعاءات "الجزيرة"، حيث أشار شهود عيان إلى أن القناة استغلت تواجد عدد من المواطنين اليوم خلال تنفيذ شرطة المرافق لحملة على عدد من الأسواق الشعبية، خاصة سوق السبع بنات بمنطقة المنشية، وفبركوا الفيديو على أنه عبارة عن تظاهرة لمواطنين ضد الدولة، وهو ما لم يحدث.



