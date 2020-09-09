انتصرتم على كورونا .. مواطن عماني يوجه رسالة للمصريين

أشاد المواطن العماني أحمد عبد العزيز العوضي، بالإنجازات التى تحققت على أرض مصر، لافتًا إلى أنهم كعمانيين لمسوا خلال زيارتهم لمصر تقدما ملحوظًا على مستوى كافة الخدمات گ الصحة والتعليم ووسائل النقل والبنية التحتية، فضلًا عن أن الإنجازات لم تتوقف فى ظل كورونا.

وأوضح " العوضي"؛ في إتصال هاتفي لصدى البلد، أن مصر حققت نجاحا ملحوظا فى مجابهة فيروس كورونا وتخطت مرحلة الخطر بفضل ثقة المصريين في القيادة الحكيمة وإدارتها للأزمة بإحترافية، قائلًا، " مصر أرض الأمن والأمان .. الحياة في مصر عادت لطبيعتها.. الحبيبة أم الدنيا".

ولفت المواطن العماني، إلى أن أسرته تنعم بزيارة فى أرض الكنانة مستشعرين بالأمن فلا خوف عليهم فى بلد قال الله عنها " ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ".