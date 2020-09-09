أشاد المواطن العماني أحمد عبد العزيز العوضي، بالإنجازات التى تحققت على أرض مصر، لافتًا إلى أنهم كعمانيين لمسوا خلال زيارتهم لمصر تقدما ملحوظًا على مستوى كافة الخدمات گ الصحة والتعليم ووسائل النقل والبنية التحتية، فضلًا عن أن الإنجازات لم تتوقف فى ظل كورونا.
وأوضح " العوضي"؛ في إتصال هاتفي لصدى البلد، أن مصر حققت نجاحا ملحوظا فى مجابهة فيروس كورونا وتخطت مرحلة الخطر بفضل ثقة المصريين في القيادة الحكيمة وإدارتها للأزمة بإحترافية، قائلًا، " مصر أرض الأمن والأمان .. الحياة في مصر عادت لطبيعتها.. الحبيبة أم الدنيا".
ولفت المواطن العماني، إلى أن أسرته تنعم بزيارة فى أرض الكنانة مستشعرين بالأمن فلا خوف عليهم فى بلد قال الله عنها " ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر انتصرتم على كورونا .. مواطن عماني يوجه رسالة للمصريين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.