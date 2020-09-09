نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: مد التقديم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية لـ20 سبتمبر في المقال التالي
وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مدارس التكنولوجيا التطبيقية عام 2018، وذلك في ضوء سعي الدولة المصرية نحو تطوير التعليم الفني ورفع جودته؛ لإعداد عمالة فنية ماهرة ومدربة على أعلى مستوى وقادرة على تلبية احتياجات الدولة في الآونة الأخيرة، وما تقوم به مصر من توسعات عمرانية ومشروعات قومية عملاقة، حيث تهدف وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة تطبق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها، وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي، وذلك من خلال الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص ومؤسسات تعليمية مرموقة، لضمان الحفاظ على جودة المدارس وسير العملية التعليمية بها.
وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن المدارس التي سيتم مد فتح باب التقديم إليها هم، مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات، مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية.
وأضاف مجاهد، أن فريق عمل كل مدرسة سيتم تشكيله من خلال العاملين بمدارس مديريات التربية والتعليم، وسيتاح التقديم لوظائف معلمى المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفنى من العاملين بمدارس مديريات التربية والتعليم، أما فيما يتعلق بالوظائف المتخصصة الفنية فستتاح لمعلمي التعليم الفني فقط.
وأكد مجاهد أنه سيتم مراعاة الدقة في اختيار فريق عمل كل مدرسة، وذلك عن طريق عقد مقابلات شخصية مع المتقدمين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وستتخذ الوزارة كافة أساليب الوقاية والحماية خلال المقابلات الشخصية للحفاظ على صحة جميع المتقدمين.
وقال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنه سيتم توفير العديد من المميزات للمعلمين والإداريين الذين سيتم اختيارهم للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل التدريب التقني عالي الجودة علي أيدي خبراء معتمدين، ذلك بالإضافة إلى توفير بيئة عمل متميزة لهم، وحصولهم على حوافز معنوية ومادية مرتبطة بجودة الأداء.
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