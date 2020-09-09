نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضابط شرطة يحول احتجاجات باعة سوق بالإسكندرية لهتاف "تحيا مصر" (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لضابط بشرطة المرافق بالإسكندرية، أثناء محاولته السيطرة على احتجاجات عدد من الباعة الجائلين بسوق السبع بنات على حملة لشرطة المرافق.

وخلال حملة المرافق التي قادها اليوم، العميد أحمد حبيب، تمكن الضابط من تحويل اعتراض بعض الباعة، إلى مظاهر وهتافات "تحيا مصر" وأنتهت الأزمة، وأكملت الحملة مهمتها، خاصة ان الهدف الرئيسى كان مواجهة الإشغالات التي كانت تعيق المرور حول السوق، والذى كان محل انتقاد دائم من مواطني المنطقة.

فيديو ضابط الشرطة الذي انتشر عبر صفحات "فيسبوك" لاقي اعجاب وإشادة جميع نشطاء مواقع التواصل، إلا أن قناة الجزيرة الإرهابية قد روجت للفيديو باعتباره مظاهرة لعدد من المواطنين ضد قرارات الدولة، وهو ما فضحه أهالى الإسكندرية.