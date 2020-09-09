الجمعة.. قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة 8 ساعات

وأوضحت الشركة، فى بيان صحفى، أن ذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة 11 سبتمبر 2020 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2020، وذلك نظراً لأعمال تحويلات مترو الأنفاق الأمر الذى يتطلب تحويل مسار خطوط مياه قطر 300 مم بمنطقة القومية العربية.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.