فيديو.. الوزراء: مؤتمر مدبولى جرس إنذار وتنبيه.. وهناك حالات لا تصالح فيها

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مؤتمر رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، اليوم الأربعاء، كان بمثابة جرس إنذار وتنبيه لخطورة ظاهرة البناء العشوائى والتعدى على الأراضى الزراعية.





جاء ذلك خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة "ten"، موضحا أن التقديرات تقول إن هناك 3.5 مليون مخالفة، ورغم ذلك تم تقديم 800 ألف طلب تصالح حتى الآن، ونتوقع الزيادة بقوة خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن القانون سيطبق على الجميع والأيام أثبتت وستثبت صدق ما نقول، مشددًا على أنه لا تصالح على تعديات النيل. وأشار نادر سعد، إلى أن التعدى على الرقعة الزراعية بسبب البناء المخالف يعد كارثة على مصر التى تشهد نموا سكانيا بمعدل 2.5 مليون نسمة زيادة سنوية، مؤكدا أن البناء العشوائى مرتعا للجريمة.

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