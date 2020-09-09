فيديو.. طارق عامر: الإخوان عرضوا عليا منصب كبير.. وطلعوا مش فاهمين حاجة

قال محافظ البنك المركزى طارق عامر، إن الحكومة اقترضت 700 مليار جنيه خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية بصفر فائدة وهذا أحدث خللا، وبالتالى كان لابد من ضبط عجز الموازنة للدولة.





وأشار عامر، خلال لقائه مع الإعلامى أحمد موسى، فى برنامج "على مسؤليتى"، على قناة صدى البلد، إلى أن الإخوان عرضوا عليه منصب كبير، وهو نائب رئيس وزراء ولكنه رفض، مضيفا: "أنا عرضت عليهم 20 ورقة للإصلاح وتبين أنهم مش فاهمين حاجة"، متابعا: "خفت على البلد، وقلت وقتها البلد راحت".

وأكد عامر، أن جماعة الإخوان الإرهابية فشلت فى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، بينما حصلوا على 31 مليار دولار من الدول العربية.

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وقال إن قرار تحرير سعر الصرف خفض العجز من 21 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار بجانب انخفاض الواردات لـ 60 مليار دولار، بعد أن كنا نستورد بـ76 مليار دولار سنويا.