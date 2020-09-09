فى اجتماع الأربعاء .. البابا يهنئ أبنائه بالسنة القبطية الجديدة

جاء ذلك فى أولى عظات اجتماع الأربعاء الأسبوعى، لقداسته، مساء اليوم الأربعاء، بعد توقف دام لستة أشهر، بسبب توقف الاجتماعات الكنسية، جراء تفشى فيروس كورونا المستجد.

وقال قداسة البابا: "كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة بداية عام جديد، العام القبطى الجديد الذى يبدأ يوم الجمعة، فى سنة جديدة وهى سنة 1737 للشهداء".

وجاءت عظة قداسة البابا بعنوان "خمس نعم جاء المسيح من أجلها لتكون سنة الإنسان مقبولة".