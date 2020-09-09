فيديو: ردا على الجزيرة.. ضابط يحول اعتراضات باعة الإسكندرية لهتاف تحيا مصر

كشف مقطع فيديو تداوله مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، الأكاذيب التى يرددها إعلام الإخوان، ومن بينها الجزيرة القطرية، عندما ادعت وجود احتجاجات لمواطنين بالإسكندرية على حملات إزالات للمبانى المخالفة، وهو ما تأكد عدم صحته.





واستمرارا للفشل الذى يلازم الجماعة الإرهابية وأبواقها الخادعة، فإن القناة القطرية استغلت تواجد عدد من المواطنين اليوم الأربعاء، خلال تنفيذ شرطة المرافق لحملة على سوق السبع بنات بمنطقة المنشية فى الإسكندرية، وفبركت الفيديو على أنه عبارة عن تظاهرة لمواطنين ضد الدولة، وهو ما لم يحدث.

وأكد شهود عيان، أن حملات الإزالة للسوق شهدت بعض الاعتراضات من الباعة الجائلين بسوق السبع بنات، لكن تدخل وحنكة العميد أحمد حبيب، حولت الاعتراضات إلى هتاف موحد وهو "تحيا مصر".

وأوضح الشهود، أن حملة المرافق أكملت عملها دون اعتراض من أحد، خاصة أن هدفها كان مواجهة الإشغالات المخالفة، التى تعيق المرور حول السوق، والذى كان محل انتقاد دائم من مواطنى المنطقة.

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وأكد الأهالى، أن ما حدث على أرض الواقع مجرد إزالة لبعض فروشات الباعة الجائلين الذين يشغلون الطريق، موضحين أن الأمر ليس له أى علاقة بحملات إزالة العقارات المخالفة، ولكنها حملة إزالة تنفيذية من الجهات المسؤولة بالمحافظة.

وفضح عدد من أهالى الإسكندرية، أكاذيب قناة الجزيرة وجماعة الإخوان الإرهابية، التى روجت للفيديو باعتباره مظاهرة لعدد من المواطنين ضد قرارات الدولة، مؤكدين زيف وعدم صحة ادعاءات "الجزيرة".

وتكررت وقائع الكذب والتدليس الذى تمارسه الجزيرة القطرية، منذ سنوات، فقبل يومين كذّب أهالى منطقة عزبة الصفيح بروض الفرج، أيضًا، أبواق جماعة الإخوان وقناة الجزيرة القطرية، بعد الإدعاء بأن الحكومة أخرجتهم من مساكنهم وعدم إعطائهم شقق بديلة.

وقال أحد المواطنين: "الإخوان كذابين، والسيسى يشكر وكتر خيره، لأنه قعد الناس فى أماكن حلوة".