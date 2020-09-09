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القومي لحقوق الإنسان يصدر تقريره عن اليوم الثاني لإعادة انتخابات الشيوخ

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اختتمت غرفة عمليات المجلس القومى لحقوق الانسان المركزية وفروعها بالمحافظات ، أعمال المتابعته لليوم الثانى  لجولة الاعادة 9/ 9/ 2020 لانتخابات مجلس الشيوخ

واستمرت الجولات الميدانية خلال اليوم التانى وكانت ابرز الملاحظات التى رصدتها البعثات كالآتى:

    انتظام عمليات التصويت خلال اليوم الثانى  .

  رصد توجيه وتاثير على إرادة الناخبين بمحيط احدى اللجان بمحافظة سوهاج وذلك بواسطة توزيع دعاية تحمل صورة المرشح أمام اللجنة.

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   توافر سبل الإتاحة فى معظم اللجان الانتخابية لكبار السن وذوى الإعاقة ،فى حين تم رصد عدم وجود كراسى متحركة للاشخاص ذوى الإعاقة فى بعض اللجان بدائرة مركز الجهينة بمحافظة سوهاج ، إضافة إلى وجود بعض اللجان بالأدوار العلويه مما يشكل صعوبه على كبار السن وذوى الأحتياجات الخاصة فى الإدلاء بأصواتهم.

وتشير المؤشرات الأولية بنهاية عملية التصويت اليوم الثانى لجولة الإعادة  إلى زيادة عدد الناخبين مقارنة باليوم الأول ،  وخاصة فى الدوائر التى بها الموطن الانتخابى للمرشحين المتنافسين خلال جولة الإعادة.

ولم تتلق الغرف الفرعية للمجلس بالمحافظات التى تجرى فيها جولة الإعادة ملاحظات حول سير العملية الانتخابية .

 كما تستمر غرفة عمليات المجلس القومى لحقوق الإنسان متابعة عملية الفرز واعلان النتائج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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