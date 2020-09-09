زورت مستندات سلامة المنتجات.. الزراعة تحيل 30 شركة إلى النيابة العامة

كشف الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة عن إحالة 30 شركة تعمل فى مجال تصدير المنتجات الزراعية للنيابة العامة بعد ثبوت تزويرها مستندات دالة على سلامة المنتجات الزراعية خلال العامين الماضيين.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات" اليوم ، أن الإدارة المركزية للحجر الزراعى، تقوم باتخاذ جميع إجراءاتها الصارمة ضد الشركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى النيابة العامة وقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، بالإضافة الى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.

وتأتى إحالة الشركات للنيابة فى إطار ضبط منظومة الرقابة على جودة الصادرات، والتى ترصد المنتج من بداية وجوده فى المزرعة إلى أن يتم تصديره، وهى المنظومة المطبقة منذ منتصف عام 2017 ، على محاصيل الفراولة والرمان والجوافة والعنب والفلفل.

Advertisements

وتوقع عقوبات على شركات الصادرات الزراعية المخالفة فى حالة ثبوت تلاعب أو تزوير فى أوراق سلامة المنتجات، منها الإيقاف لمدة تصل إلى 6 أشهر، أو الإحالة إلى النيابة العامة، وسبب الإجراءات المشددة؛ هو الحفاظ على سمعة الصادرات المصرية لأنه عند وجود تلاعب فى شحنة واحدة تقوم الدولة المستوردة بإغلاق الواردات من مصر بالكامل لجميع المحاصيل – وليس الشركة المصدرة فقط.

وأوضح أن هناك الكثير من الشركات الملتزمة والتى تقوم بتنفيذ قواعد التصدير ذات الصلة مثل شهادة الصحة النباتية وتحليل متبقيات المبيدات، متابعا إن إفساح المجال أمام هؤلاء المتلاعبين يوقع أكبر الضرر على الشركات المصرية.

ونوه الى انه فى حال تكرار التلاعب لـ 3 مرات من الشركة نفسها أو المصدر يتم شطب اسمه من سجلات الحجر الزراعى نهائيا ولا يسمح لها بالتصدير مرة أخرى.