المصرية لحقوق الإنسان تختتم أعمال مراقبة انتخابات الشيوخ

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرها الختامي لمتابعة سير العملية الانتخابية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن لجان اقتراع انتخابات الإعادة أغلقت أبوابها في التاسعة مساءً.

وألزمت الهيئة الوطنية أطراف العملية الانتخابية الممثلين فى رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة وتوفير سبل الراحة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من إبداء رأيهم وفى وسط حراسة أمنية.

وتجرى الانتخابات على المقاعد التى لم تحسم فى الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ من المقاعد الفردية حيث حسم في الجولة الأولى 74 مقعدا من المقاعد الفردية البالغ عددها مائة مقعد، وتجرى الإعادة على المقاعد المتبقية، وذلك لحسم 26 مقعدًا بالنظام الفردى فى 14 محافظة متبقية من الجولة الأولى، حيث فتحت اللجان الفرعية أبوابها أمام الناخبين فى الداخل للتّصويت فى جولة الإعادة من انتخابات الشيوخ، ويخوض خلال 52 مرشحا جولة الإعادة على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى (الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفرالشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، ومطروح).