انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس الوزراء يكشف تفاصيل نموذج 3 طوق النجاه للعقارات المخالفة والذي يمنع الإزالة ويوقف القضايا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نموذج 3 كان هو إحدى رسائل رئيس الوزراء اليوم التي طمأنت المواطنين، حيث أن الحصول على هذا النموذج يوقف قرار الإزالة لأي مبنى مخالف، وكذلك يوقف جميع القضايا المتداولة في النحاكم بشأن المبنى المخالف.

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل نموذج 3 طوق النجاه للعقارات المخالفة

ومن ضمن رسائل رئيس الوزراء اليوم لطمأنة المواطنين، أنه لن يتم هدم أي منزل مأهول بالسكان، كما أشار مدبولي إلى قيام بعض المحافظين بإقرار تخفيضات على سعر المتر في التصالح بمخالفات لبناء، ووصلت هذه التخفيضات إلى 55%.

وبالنسبة إلى نموذج 3 الذي تحدث عنه مدبولي اليوم، فهو عبارة عن ورقة يحصل عليها المواطن من لوحدة المحلية عند تقدمه بطلب التصالح، ويشمل النموذج جميع البيانات الخاصة بالمواطن وبالعقار.

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كما أن هذا النموذج أيضاً يوضح لمستندات التي تقدم بها المواطن والمستندات التي لم يتم تقديمها، وهذه الأوراق عبارة عن محضر المخالفة، وتقرير هندسي وتقرير استشاري وعقد موثق بملكية العقار، ويضاف إليها دفع مبلغ جدية التصالح وصورة بطاقة الرقم القومي للمخالف.

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