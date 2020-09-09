محافظ المنوفية يقرر تخفيض قيمة التصالح فى البناء بنسبة 20%

قرر محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون، تخفيض الأسعار التقديرية التى تم الإعلان عنها للتصالح فى مخالفات البناء بنسبة 20%، وذلك فى ظل توجيهات القيادة السياسية بشأن التيسير على المواطنين الراغبين فى التقدم لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء.





وقال محافظ المنوفية، فى بيان صحفى: نهدف دائما للتخفيف عن المواطن، فعلى الرغم من حرصنا منذ البداية على تحديد أسعار منخفضة للغاية تقارب الحد الأدنى، إلا أنه بهدف تشجيع المواطنين ودعمهم قررنا التخفيض، مشيدا فى الوقت نفسه بوعى أبناء محافظة المنوفية وحرصهم على الاستفادة من القانون.

يأتى ذلك فى إطار حزمة إجراءات كان قد اتخذها محافظ المنوفية بهدف تحفيز المواطنين من أبناء المحافظة على الاستفادة من قانون التصالح وتسهيل الإجراءات الإدارية لهم.

والجدير بالذكر أن عدد طلبات التصالح فى محافظة المنوفية بلغ 142 ألف طلب حتى الآن.