صور.. منار يتفقد مصنع الصناعات البلاستيكية التابع لشركة مصر للطيران

ووفقا لبيان صحفى، تفقد وزير الطيران الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة داخل المصنع للحفاظ على سلامة وصحة العاملين، كما استمع إلى شرح تفصيلى عن أنشطة وخدمات المصنع من المنتجات البلاستيكية التى يمد بها الشركات التابعة لوزارة الطيران بالإضافة إلى مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا من كمامات وواقى وجه وقفازات والتى يقوم المصنع بإنتاجها خلال الفترة الحالية.

كما اطلع الوزير، على خطط التطوير والتحديث فى خطوط إنتاج الشركة والتوسع فى الصناعات البلاستيكية وخاصة تصنيع أدوات الوجبات على الطائرات.

كما التقى وزير الطيران بعدد من العاملين واستمع إلى مقترحاتهم حول تطوير خطوط الإنتاج وإضافة أنشطه جديدة إلى الشركة، مؤكدا على دراسة المقترحات التى سوف تعمل على زيادة الأرباح لهذا النشاط المهم.

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وفى نهاية الجولة أشار الطيار محمد منار، إلى ضرورة الاهتمام بالصناعات المغذية لقطاع الطيران المدنى والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل مستمر وتقديم منتجات بجودة عالمية وأكثر أماناً تستطيع المنافسة فى الأسواق المحلية والخارجية، و مواكبة تطورات هذه الصناعات المهمة إلى المستويات العالمية.