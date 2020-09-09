من 30 إلى 50%.. تخفيض قيمة سعر التصالح فى مخالفات البناء بدمياط

أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قرارًا اليوم، بتخفيض قيمة المقابل لسعر المتر للتصالح فى بعض مخالفات البناء بنسب متفاوتة تتراوح من 30 إلى 50٪ بعدد من المناطق حسب الميزة النسبية بها مع مراعاة البعدى الاقتصادى والاجتماعى و ذلك وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.





وأضافت المحافظ، فى بيان صحفى، أنه تم تحديد قيمة المقابل للتصالح بعد مراعاة جميع الأوضاع والذى جاء من أهمها البعد الاجتماعى، وذلك نظرًا لوجود مناطق شديدة التميز من الناحية الجغرافية ولكن تكون أوضاع قاطنيها بسيطة ولربما لم يستطيعوا تحمل دفع القيم الأولية للتصالح. كما ناشدت الدكتورة منال عوض مجددا المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح فى بعض مخالفات البناء بسرعة التوجه إلى الوحدات المحلية لدفع رسوم جدية التصالح قبل انتهاء المدة المحددة فى 15 سبتمبر الجارى.

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