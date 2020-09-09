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فيديو.. جسر جوى لإرسال مساعدات لمتضررى السيول بالسودان وجنوب السودان

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كريم شعبان 2020-09-09 22:48 0 تبليغ

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نشرت وزارة الدفاع المصرية، على حسابها الرسمى بموقع "يوتيوب"، مقطع فيديو لمواصلة مصر تكثيف الجسر الجوى لإرسال المساعدات العاجلة لمتضررى السيول بجمهوريتى السودان وجنوب السودان. ر

وكانت طائرة نقل عسكرية أقلعت، اليوم الأربعاء، من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم، محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة السودان الشقيقة.

جاء ذلك فى إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة والصديقة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات إلى الأشقاء بدولة السودان فى ظل الأزمة التى تمر بها حاليًا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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