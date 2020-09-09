بعد قضية لاعب الإسكواش.. تعرف على أبرز القضايا التى دعم فيها المجلس القومى للمرأة فتيات مصر

يقدم المجلس القومي للمرأة الدعم للفتيات خاصة اللاتى تتعرضن للعنف والتحرش ومتابعة ما يتم نشره على السوشيال ميديا والتحرك السريع فى حالة التأكد من الواقعة ، ويعمل المجلس على تقديم العون لهن والتواصل مع المسئولين لحل قضاياهن.

ومن أشهر القضايا التى تدخل بها المجلس القومى لامرأة هى قضية مدرب الاسكواش، إذ تلقت النيابة العامة كتابًا من المجلس القومي للمرأة يتضمن إبلاغ الفتيات الثلاث عن هتك المدرب المذكور عرضهن والتحرش بهن بأماكن مختلفة، وشهدن بتحقيقات النيابة العامة بما ارتكبه المتهم قبلهن من أفعال، وأنه تعدى على إحداهن بالضرب، وكمم فاهها للحيلولة دون مقاومتها أثناء تعديه عليها، وهددها بالتشهير بها إذا ما أخبرت ذويها بما فعل، فامتثلت لتهديده، وأنهن آثرن عدم الإبلاغ عنه خجلا مما تعرضن له في أول الأمر، ثم قدمن ببلاغهن لاحقا بعد ان ذاع امره بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكانت قد امرت النيابة العامة بضبط المتهم لاستجوابه والذي اقر بتحقيقات النيابة العامة بهتكه عرض إحدى الفتيات الثلاث أكثر من مرة منكرا تعديه على الفتاتين الأخريين ، بينما أكدت تحريات الشرطة صحة واقعة تعديه علي ثلاثتهن بالقوة مستغلا ضعفهن وصغر أعمارهن .

وأمر السيد المستشار "النائب العام" بإحالة مدرب أسكواش بأحد النوادي الرياضية؛ لهتكه عرض ثلاث فتيات بالقوة والتهديد؛ بمباغتتهن وملامسة مواطن عفتهن وهن لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية.

كما تدخل المجلس وتابع برئاسة الدكتورة مايا مرسى عن كثب وباهتمام شديد الموضوع الذى أثير على مواقع التواصل الإجتماعي ، حيث قامت مجموعة من الفتيات بإنشاء مدونة على موقع التواصل الإجتماعي لتجميع أدلة اتهام ضد شاب ، يتضمن شهادات لفتيات على وقائع اغتصاب وتحرش جنسى بالفتيات .

هذا وأهاب المجلس بالجهات المعنية للنظر والتحقيق فى هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة .

كما طالب المجلس جميع الفتيات بالتقدم ببلاغ رسمى ضد هذا الشاب حتى ينال عقابه الذى يستحق طبقا للقانون .

وبالفعل أمر «السيد المستشار النائب العام» بإحالة المتهم «أحمد بسام زكي» إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات -لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية- وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتحرشه باثنتين منهن بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قِبَل المتهم مما تحصل من إقراراته بتحقيقات «النيابة العامة»، وشهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهن من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير «مصلحة الطب الشرعي» من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.

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كما تابع المجلس القومى للمرأة قضية فتاة الفيرمونت باهتمام شديد وتقدم المجلس بأسمى معاني الشكر والتقدير والامتنان إلى النائب العام المستشار "حمادة الصاوي" وذلك لإصداره قرارًا بضبط المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت" عام ٢٠١٤، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن عميق سعادتها وفخرها وامتنانها لاستجابة النائب العام للبلاغ التى تقدمت بها الفتاة ضحية هؤلاء المتهمين ولقراره باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، مؤكدة أن قرار النيابة العامة اليوم بضبط المتهمين ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم بعث برسالة طمأنينة وراحة لنساء وفتيات مصر ورجالها الشرفاء، مشيرة ان القرار أكد أن القانون المصري يقف بجانب كل فتاة وسيدة مصرية ليحمى ويصون حقوقها.

كما أضافت رئيسة المجلس أن بيان النيابة العامة أثلج قلوب كل فتيات وسيدات مصر وخلق شعور لديهم بأن حقهن مهما تأخر لن يضيع فى ظل قانون يحمى المرأة ويحترمها ، كما أن هذا البيان رسالة للعالم أن مصر لم ولن تقبل المساس و التعرض لفتياتها بأي شكل من الأشكال بحكم القانون .

كما يعلن المجلس القومي للمرأة عن استعداد مكتب شكاوى المرأة التام تقديم الدعم القانوني والنفسي اللازم للفتيات، مع التأكيد على سرية جميع الشكاوى والبيانات التى يتلقاها المكتب.

حيث يمكن التواصل مع مكتب شكاوى المرأة على الخط المختصر 15115 ، أو عن طريق تطبيق الواتساب عبر الرقم الهاتفي "01007525600"،أو عبر البريد الاليكتروني الخاص بالمكتب وهو على النحو التالي :

ويوضح المجلس القومي للمرأة أنه يمكن للضحايا التقدم بالشكوى اليكترونيًا للنيابه العامه ، حيث أن الوسيلة المعتمدة الوحيدة لاستقبال الشكاوى إلكترونيًا الآن هي عبر الرقم الهاتفي "01111755959" بتطبيق "WhatsApp"، وبمجرد إرسال الشاكية رسالتها الأولى للرقم المذكور، يظهر لها رابط نموذج الشكوى الإلكتروني على النحو التالي:

‏https://docs.google.com/forms/d/1xusHDz8Z1nhue_4byfpnU44dAp5PajmhjLEo3bhQuWA/viewform?edit_requested=true

مع الاخذ في الاعتبار ضرورة ملئ البيانات المطلوبة بالنموذج المشار إليه، ولا يمكن استقبال الشكاوى برسائل مباشرة عبر تطبيق "WhatsApp"، مع ضرورة إرفاق وجه بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي) بنموذج الشكوى، وإلا اعتبرت الشكوى ملغية.