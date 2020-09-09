أنا بتاع الغلابة| ضابط يحول هتافات من احتجاجية على إزالة مخالفة الى تحيا مصر..فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لضابط فى الاسكندرية حول هتافات المواطنين من احتجاجية علي ازالة مخالفة الى تحيا مصر. وظهر الضابط فى الفيديو واقفا امام المواطنين وقال لهم بصوت عال " انا بتاع الغلابة " ليحول بعدها هتافات المواطنين الاحتجاجية الى تحيا مصر. وحاز الفيديو على اعجاب كبير من مستخدمى السوشيال ميديا وجاءت التعليقات كالاتى : - كتر ألله من امثالك امين يارب العالمين. - انسان محترم و تحيا مصر تحيا مصر . - تسلم الايادى. Advertisements - ظابط محترم والله وشكله محبوب. - تحيا مصر تحيا السيسي اقرا ايضا :

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