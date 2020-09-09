نجاح إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات مصنع القناة للسكر بمحافظة المنيا

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عبر صفحات التواصل الاجتماعي اليوم، أن مشروع القناة للسكر، يعتبر أكبر مصنع لسكر البنجر في العالم، ويقع غرب محافظة المنيا بمدينة ملوي ، باستثمارات نحو مليار دولار، لإنتاج ما يزيد على 900 ألف طن سنويا، بجانب تنمية واستصلاح 181 ألف فدان.
يذكر انه تم وضع الجهد على الدائرتين (1 ، 2 ) غرب ملوي / القناة للسكر جهد 220 ك .ف لعدد 158 برجا كهربائيا بطول 53 كيلو متر بعمق الصحراء لتغذية محطة محولات القناه للسكر – بالإضافة إلى مشروع إنشاء الخط الهوائي غرب ملوي /القناة للسكر جهد ٢٢٠ ك. ف تنفيذ شركة السويدي، وتم تنفيذ مشروع توسعة محطة محولات غرب ملوي بعدد ٢ خلية جهد ٢٢٠ كفا وتوسعة قضبان المحطة جهد ٢٢٠ ك.ف. تنفيذ شركة سيمنز و إزالة سور المحطة القديم وبناء سور جديد والتنسيق مع شركة توزيع مصر الوسطى لإزالة غابة من كابلات التوزيع وإنشاء مجارى كابلات حديثة وكذلك تعديل مسار خطوط هوائية للتوزيع وتحويلها إلى كابلات كي لا تعوق مسار الخط جهد ٢٢٠ كفا وتركيب خلايا وقاية وتحكم حديثة من داخل محطة غرب ملوي مشروعات ساهمت فيها قطاعات منطقة كهرباء مصر الوسطي بإدارتها المختلفة والتجهيز لإطلاق التيار الكهربائي علي المحطة خلال الاسبوع القادم ومشروع القناة للسكر يعتبر أكبر مصنع لسكر البنجر في العالم.
ويعتبر مشروع القناة للسكر أكبر مصنع لسكر البنجر في العالم، ويقع في غرب محافظة المنيا بمدينة ملوي ، باستثمارات نحو مليار دولار، لإنتاج ما يزيد على 900 ألف طن سنويا، بجانب تنمية واستصلاح 181 ألف فدان
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