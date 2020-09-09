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كل الاحترام للصحفيين .. البابا تواضروس ينفي رفع الكنيسة قضية ضد إحدى الصحفيات

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نفى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، شروع الكنيسة في مقاضاة إحدى الصحفيات، مشيرًا إلى أن أحد الآباء الأساقفة قام بهذا التصرف بشكل شخصي دونما تكليف أو استشارة الرئاسة الكنسية.
جاء ذلك ردًا على سؤالٍ وجهه إلى قداسته أحد الحضور في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي انعقد مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بعد توقفه لستة أشهر بسبب تفشي فيروس بمصر والعديد من دول العالم.

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وجاء في نص السؤال: لماذا الكنيسة رفعت قضية ضد أحد الصحفيين؟

وأجاب قداسة البابا تواضروس الثاني: الموضوع باختصار شديد أن أحد الأساقفة رفع قضية ضد صحفية لإصدارها كتابا منذ سنة أو سنتين. لكن أحب أن أؤكد أن ما قام به هذا الأسقف تصرف فردي، لم يستشر فيه الرئاسة الكنسية ولم يُكلف به من الرئاسة الكنسية.

وأضاف: هذا تصرف فردي لا يمثل الكنيسة ولا المجمع المقدس ولم يُعط أن يتحدث باسم المجمع. وهذا تصرف شخصي بحت. والكنيسة رسميًا ليست لها أي علاقة به.

وتابع قداسة البابا تواضروس قائلا: لكي يعلم الجميع حدود الموضوع. والكنيسة ليست طرفًا في هذا الأمر، ونكن كل الاحترام للصحفيين وللصحافة المسؤولة، وهذا تصرف خارج عن الكنيسة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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