كل الاحترام للصحفيين .. البابا تواضروس ينفي رفع الكنيسة قضية ضد إحدى الصحفيات

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وجاء في نص السؤال: لماذا الكنيسة رفعت قضية ضد أحد الصحفيين؟
وأضاف: هذا تصرف فردي لا يمثل الكنيسة ولا المجمع المقدس ولم يُعط أن يتحدث باسم المجمع. وهذا تصرف شخصي بحت. والكنيسة رسميًا ليست لها أي علاقة به.
وتابع قداسة البابا تواضروس قائلا: لكي يعلم الجميع حدود الموضوع. والكنيسة ليست طرفًا في هذا الأمر، ونكن كل الاحترام للصحفيين وللصحافة المسؤولة، وهذا تصرف خارج عن الكنيسة.
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