غدًا.. الصحة تعلن عن تفاصيل خطتها لمواجهة كورونا قبل بدء العام الدراسي

تعقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مؤتمر صحفى بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك للإعلان عن خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية التي سيتم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. ويتم ذلك غدا الخميس بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني "المعهد القومي لتدريب الأطباء سابقا بالعباسية. وتشارك في المؤتمر الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وجيريمي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف، وبعض أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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