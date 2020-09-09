انت الان تتابع تفاصيل خبر “بالفيديو” مؤشر الفتوى يرد بالأرقام والدليل على شائعات هدم المساجد في مصر ومحاربة الدين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - خلال الأونة الأخيرة بدأت ترديد أنباء عن هدم المساجد في مصر، وأن الدولة تحارب الدين، وذلك وفق ما رددته الجماعات الإرهابية على مواقع التواصل لإثارة المواطنين وإشعال الغضب بينهم باللعب على وتر “الدين”.

مؤشر الفتوى يرد بالأرقام والدليل على شائعات هدم المساجد في مصر

وروجت تلك الجماعات شائعات حول قانون التصالح بمخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة، كما روجت لشائعات هدم الدولة للمساجد، ومؤخراً قام المؤشر العالمي للفتوى برصد بعض الشائعات والفتاوى حول هذا الأمر.

وأكد المؤشر العالمي للفتوى أن لا يوجد ما يرروجه البعض حول هدم المساجد في مصر دون هدف، وأكد أن الأرقام تكذب هذه الشائعات المغرضة، وأن الدولة تهتم بعمارة المساجد لا هدمها.

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وأكدت الفتوى أن ما تم مؤخراً يفند هذه الأكاذيب، حيث تم الآتي خلال فترة وجيزة:

افتتاح 314 مسجد.

بناء 1200 مسجد من 2014 إلى 2020.

إحلال وتجديد 3600 مسجد قديم كانت لا تعمل منذ ما يقرب من 15 عامًا.

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