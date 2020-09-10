فيديو.. محافظ البنك المركزى: لا صحة لتغيير شكل العملة

أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى، طباعة عملات فئات 10 و20 جنيها تتكون من مادة قريبة من البلاستيك تستخدم فى عدة دول أجنبية، ولديها القدرة على التحمل، بداية من العام المقبل مع الانتقال للعاصمة الإدارية.





وقال عامر، فى لقاء مع الإعلامى أحمد موسى، عبر برنامج "على مسئوليتى" بقناة صدى البلد، إن مصر لن تغير شكل العملة لكن هناك عملات صغيرة وضعها سيء جدا نتيجة كثرة الاستهلاك وهى التى سيتم تغييرها.

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