نادر سعد: مهلة الشهرين معنية باستكمال الأوراق لمن تقدموا بطلبات التصالح

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه مازال أمام المواطن المصرى متسع من الوقت للتقدم إلى التصالح فى مخالفات البناء، حتى نهاية شهر سبتمبر الجارى، مشيرا إلى أن لا صحة لمدة فترة التصالح لمدة شهرين كما يعتقد البعض.





وفى مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، على القناة الأولى المصرية، أوضح سعد: "مهلة الشهرين التى تحدث عنها رئيس الحكومة خلال مؤتمر اليوم، معنية باستكمال الأوراق، بعد أن يكون الشخص تقدم للتصالح، لكنه لم يستوفى باقى الأوراق". وأضاف سعد أن الحكومة سهلت على المواطن، بحيث يمكنه القدم للتصالح بالأوراق المتاحة لديه، على أن يستكمل الأوراق المتبقية فى غضون شهرين من بعد 30 سبتمبر. وأشار إلى أن الأوراق المطلوبة للتصالح كثيرة بالفعل، وتحتاج وقت فى حال فقدان أى منها واستخراج بدل فاقد لها، لذلك قرر رئيس الوزراء تمديد استكمال الأوراق بعد التقدم لمدة شهرين.

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