صور.. الصحة تنظم الدورة التدريبية لتشخيص وعلاج مرض الإيدز

نظمت وزارة الصحة والسكان، الدورة التدريبية "تدريب الخبراء"، لتشخيص وعلاج مرض نقص المناعة البشرى "الإيدز"، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، فى إطار متابعة بروتوكولات العلاج المحدثة والحد من انتشار عدوى الإيدز بحلول عام 2030 بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.





وبدأت الدورة التدريبية يوم الأحد الماضى، وتستمر حتى غدا الخميس، بحضور الدكتورة هبة السيد رئيس البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز، والدكتور علاء حشيش مسئول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، وأعضاء اللجنة العلمية للبرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز، وعدد من أطباء الحميات من 13 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن التدريب يهدف إلى بناء قدرات الأطباء فى الرعاية الإكلينيكية لمرضى الإيدز، بالإضافة إلى مناقشة تحديث بروتوكولات العلاج والأدلة الإرشادية فى التشخيص والرعاية والعلاج، وذلك خلال فعاليات الدورة التدريبية والتى تستمر على مدار أسبوع بمشاركة خبراء من كل من منظمة الصحة العالمية واللجنة العلمية لمكافحة الإيدز.

وأشار مجاهد إلى مشاركة عدد من الأطباء من مستشفيات الحميات فى 13 محافظة على مستوى الجمهورية وذلك لإكسابهم الخبرات وبناء قدراتهم، تمهيدًا لافتتاح مراكز لعلاج الإيدز فى تلك المحافظات بجانب باقى مراكز علاج الإيدز المتواجدة فى 14 محافظة، بما يساهم فى تغطية خدمات علاج مرض الإيدز فى كافة محافظات الجمهورية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هبة السيد، رئيس البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز، أنه سيتم إنشاء نظام إلكترونى لربط كافة البيانات والمعلومات المحدثة الخاصة بمرض الإيدز، بالإضافة إلى البيانات الخاصة بالتاريخ المرضى والأدوية الخاصة بالمريض بما يسهل متابعة حالته الصحية عند تنقله فى أى محافظة لتلقى العلاج.

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كما أكد الدكتور علاء حشيش مسئول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، أهمية تلك الدورة التدريبية فى تحقيق إدارة قوية للقضاء على الفيروسات المنتقلة عن طريق الدم مثل الإيدز والالتهاب الكبدى الفيروسى، مشيرًا إلى أن تلقى المريض العلاج فى محافظته وعلى أيدى طبيب مدرب وإجراء التحاليل سينعكس على الحالة الصحية للمريض من خلال تلقى العلاج السليم.

وفى إطار استعانة اللجنة العلمية للبرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز، بالخبراء فى وضع الأدلة العلمية والأدلة الاسترشادية الخاصة بالفحص والرعاية والعلاج، أعرب الدكتور محمد شقرون استشارى منظمة الصحة العالمية، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية وتبادل الخبرات من خلال اللجنة العلمية لمكافحة مرض الإيدز.

على هامش المؤتمر عقدت اللجنة العلمية للبرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز المشكلة بقرار وزارى رقم 402 لسنة 2020 برئاسة الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، اجتماعًا، حيث تمت مناقشة وضع الأدلة الاسترشادية بالفحص والرعاية وعلاج الإيدز، وسبل تقديم الاستشارات العلمية للمتخصصين، بالإضافة إلى مناقشة سبل الإسهام المباشر فى تخطيط وتطوير المشاريع البحثية ودراسة سبل الارتقاء بالبحث العلمى، كما تمت مناقشة دراسة التعاون مع الهيئات والجمعيات العلمية المتخصصة فى الداخل والخارج.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان وقعت مذكرة تفاهم بين الوزارة ممثلة فى البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز وكل من جمعية "كاريتاس مصر"، ومؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة، فى شهر أغسطس الماضى، فى إطار التعاون لتقديم التوعية للحد من انتشار مرض نقص المناعة البشرى " الإيدز" بحلول عام 2030، ودعم المرضى المتعايشين مع المرض وتوفير العلاج.