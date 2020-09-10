هاشتاج «الشعب يريد السيسي» يتصدر تويتر.. ومغردون: شاف مصلحة مصر وفضلها على نفسه

تصدر هاشتاج "الشعب يريد السيسي" قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، حيث دعم العديد من مغردي موقع "تويتر" الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية في القرارات الأخيرة، وصد محاولات جماعة الإخوان الفاشلة لإعادة الفوضى مرة أخرى إلى مصر.

تنوعت التغريدات من خلال الهاشتاج، حيث قالت شيماء: "يعني تركيا لما هدت كذا مليون عقار في 2014 كانت سكر محلي وبتعمل إنجاز ولما مصر طبقت القانون على المخالفين بقت جاية عالغلابة؟ لحظة ياجدعااان نفهم بس".

وكتبت بسمة، عبر الهاشتاج: "ده اللي قضى على مخطط الإخوان فى الشرق الأوسط وعمل خطوط حمرا لحماية الأمن القومي المصري ورجع مصر بعد ما خطفوها الاوغاد الإرهابيين ...بنحبك والله".

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وغرد آخر: "نحن معك ونثق بك ثبت الله خطاك والهمك الخير لى وطننا الغالى تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر عاش السيسى"، وترى ندى :" وهنستحمل اكتر عشان خاطرك يابلادى كفاية انى شايفك في أحسن صورة"، وغرد أخر:" شاف مصلحتها وفضلها على نفسه عن مصر أتحدث".

ويرى ياسين: "الشعب يريد التنمية الشعب يريد الاستقرار الشعب يريد السيسي"، وكتبت منى :" الشعب يريد ان يكمل مشوار النجاح"، وغردت سمر:" ياللى عملت لشعبك ألف وضع وجعلتنا بين الشعوب لينا كل فضل بنحبك وكلنا معاك".