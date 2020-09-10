موجز السوشيال.. الجمهور يصف درة بـ ملكة جمال الكون.. نجم نادى الزمالك يهنئ أحمد الشيخ بـ عيد ميلاده

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

بسبب هذه الصور.. الجمهور يصف درة بـ ملكة جمال الكون | شاهد

خطفت النجمة التونسية درة أنظار جمهورها بنشر عدة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى للصور الفيديوهات "إنستجرام " .

اللوك الأخير.. رايا أبي راشد تتألق خلال ظهورها في مهرجان ڤينيسيا السينمائي.. شاهد

نشرت الإعلامية رايا ابى راشد عدة صور لها من مهرجان فينسيا وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

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حادث انقلاب سيارة .. محمود عبد المغنى لـ جمهوره: محدش بيمثلها بالساهل

نشر الفنان محمود عبد المغنى صورة لها من مسلسل " شارع 9 " عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .

نجم نادى الزمالك يهنئ أحمد الشيخ بـ عيد ميلاده.. شاهد

نشر أحمد الشيخ لاعب النادى الأهلى , صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .