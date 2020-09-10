أبو العينين: السيسي وهب حياته من أجل بناء دولة حضارية جديدة.. وطارق عامر حارس أمين على أموال المصريين

النائب محمد أبو العينين:

- الرئيس السيسي يبني دولة حضارية جديدة ويحل مشكلات تراكمت على مدى عقود

- طارق عامر رجل وطني صميم صمد أمام محاولات التشكيك المُمنهجة ضد الوطن

- محافظ البنك المركزي حقق نجاحات عظيمة أشادت بها كل المؤسسات الدولية

- مُبادرات البنك المركزي حققت المنفعة لكل فئات المجتمع واهتمت بصغار الصنّاع ومحدودي الدخل

- يجب مُضاعفة الدعم للقطاع الصناعي لتحقيق صادرات سنوية بقيمة 100 مليار دولار

- تحية لرجال القوات المسلحة والشرطة البواسل والمخابرات المصرية والأجهزة الرقابية التي تعمل على أمن واستقرار البلاد

أشاد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، بمجهودات طارق عامر، رئيس البنك المركزي المصري، ومُبادراته التي حققت المنفعة لكافة فئات المجتمع، وصموده أمام محاولات التشكيك المُغرضة، وتنفيذه تعليمات الرئيس السيسي بجدية؛ وصولًا إلى حالة الاستقرار الاقتصادي التي تشهدها مصر حاليًا.

وأكد "أبو العينين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "دوت الخليج"، أن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، رجل وطني صميم، استطاع الرد على الشائعات المُغرضة ضد الوطن، وصمد أمام كل محاولات التشكيك المُمنهجة التي أشاعها المُغرضون.

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وقال "أبو العينين"، إن محافظ البنك المركزي حارس أمين على أموال المصريين، وحقق نجاحًا يجب أن يكون درسًا للجميع رغم محاولات الاغتيال المعنوي والتشكيك، وكانت نتيجة صموده نجاح عظيم أشادت به كل المؤسسات الدولية، وهي شهادة دولية لكل كفاءة مصرية.

وقال "أبو العينين"، إنه فخور بأداء البنك المركزي المصري، والتحولات التي حدثت في الاقتصاد المصري، والإشادات التي يتلقاها على ألسنة المؤسسات الدولية في الخارج.

وقال "أبو العينين" إن مصر تبني دولة عصرية حضارية جديدة، في عهد الرئيس السيسي الذي وهب كل حياته من أجل بناء وطن للأجيال القادمة، ويليق بكل المصريين، ويُصحّح المسار ويحل مشكلات تراكمت على مدى عقود، وأنه مهما كانت التحديات والصعاب، إلا أن بناء الدولة المصرية يحتاج إلى أُسس وعلى رأسها الإصلاح الاقتصادي.

وأشاد "أبو العينين" بمُبادرات البنك المركزي لكل قطاعات الإنتاج، وصغار الصناع، ومواجهة مشاكل الاستثمار، ودعم قطاعي الزراعة والصناعة كأعمدة رئيسية للاستثمار الحقيقي، من أجل بناء دولة صناعية مُتقدمة.

وطالب "أبو العينين" بدعم إضافي للقطاع الصناعي، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري قوي جدًا في ظل موازنة تريليونية، ما يعني أنه يجب مُضاعفة أرقام الدعم للقطاع الصناعي بقيمة مُضافة أعلى، لتحقيق صادرات بـ 100 مليار دولار، لن تأتي إلا من خلال الإنتاج والاستثمار.

وأشاد "أبو العينين" بجُرعة الأمل والمصداقية التي طرحها محافظ البنك المركزي، أثناء لقائه مع الإعلامي أحمد موسى على قناة دوت الخليج، وقال إنه خلال الفترة القادمة سيُبنى الاقتصاد المصري على أُسس متينة، ولن يتحقق ذلك إلا برجال أعمال وطنيين ومخلصين كبداية لجذب استثمار أجنبي مباشر، يحمل قيمة مُضافة ويحقق الطموح المصري نحو بناء دولة صناعية حديثة.

وعلى خلفية إشادة طارق عامر محافظ البنك المركزي، بحالة الاستقرار في البلاد، وجَّه "أبو العينين" التحية لرجال القوات المسلحة على جهودهم لحماية البلاد على الحدود وفي الداخل، ورجال الشرطة البواسل، ورجال المخابرات المصرية الذين يعملون ليل نهار في صمت، وكل الأجهزة الرقابية التي تعمل على أمن واستقرار البلاد.