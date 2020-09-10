انت الان تتابع تفاصيل خبر تفاصيل قيام مواطن برفع دعوى قضائية بقيام جهات مجهولة بزرع شريحة إلكترونية بدماغه ويطالب بنزعها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في واقعة فريدة من نوعها، قام أحد المواطنين برفع دعوى قضائية بمجلس الدولة، وأكد المواطن في دعواه أن جهات غير معروفة وأشخاص مجهولين قاموا بزرع شريحة داخل دماغه هو وشقيقه.

زرع شريحة إلكترونية في دماغ مواطن وأخيه من جهات مجهولة

وطالب المواطن المحكمة بنزعها من أجل أن يعيش بسلام هو وأخيه، وقال مقيم الدعوى والذي يدعى “ه ع” أنه يتعرض بشكل مستمر لمضايقات بسبب هذه الشريحة.

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كما يوجد أجهزة تنصت بداخله ويتم مراقبته عن طريق القمر الصناعي، وقام بتحرير المحضر رقم 19337 لعام 2019 وتم حفظه إدارياً.

وأضاف المواطن أن هذه الشريحة تصيب بأمراض كثيرة وعلى رأسها السرطان والإلتهاب الرئوي وإلتهاب الأذن، وآلام بالعظام والعمود الفقري والتأثير على الجهاز المناعي والقلق النفسي وغير ذلك.

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