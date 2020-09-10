انت الان تتابع تفاصيل خبر “التراجع مستمر” الصحة تعلن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأربعاء والإجمالي يسجل 100403 حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت وزارة الصحة المصرية منذ قليل تقريرها حول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأربعاء 9 سبتمبر الجاري، وشهد تقرير اليوم ارتفاع جديد في الإصابات والوفيات وانخفاض حالات الشفاء، وذلك مقارنة بحالات الأمس.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأربعاء 9 سبتمبر

وحسب تقرير الصحة فإنه تم تسجيل 803 حالة تعافي جديدة اليوم فقط، وإجمالي حالات الشفاء سجلت 80689 حالة حتى الآن، كما تؤكد الصحة بجميع تقاريرها اليومية على خروج كل الحالات المذكورة والمتعافية من مستشفيات العزل بعد شفاؤها بشكل كامل وتلقيها العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

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أما أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأربعاء 9 سبتمبر، فقد سجلت 175 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة فقط، وبذلك وصلت إجمالي الإصابات حتى الآن لـ 100403 حالة.

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وأشارت وزارة الصحة إلى أن أعداد الوفيات اليوم الأربعاء بلغت 117 حالة جديدة، كما وصل إجمالي الوفيات حتى الآن إلى 5577 حالة.

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