تنسيقية شباب الأحزاب : انتظام سير انتخابات مجلس الشيوخ دون مخالفات

ونسقت الغرفة، مع عدد من غرف العمليات المناظرة، لتبادل المعلومات، وأعلنت تقاريرها خلال أيام التصويت، بتوضيح مشاهدات متابعيها ورصدهم لسير العملية الانتخابية التى جاءت كالآتى:

أولا: تلاحظ انتظام سير العملية الانتخابية بشكل هادئ فى مختلف المحافظات، وفقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، دون مخالفات انتخابية تذكر إلا من بعض المخالفات، كان أبرزها كسر الصمت الانتخابى من بعض المرشحين خارج مقار بعض اللجان، لكنها تبقى غير مؤثرة على سير العملية الانتخابية.

ثانيا: تصويت السيدات كان فى مقدمة مشهد الانتخابات بمختلف المحافظات وخاصة الوجه القبلى، ومناطق الريف بالدلتا، حيث تصدرت المرأة المصرية المشهد كعادتها فى كل محفل انتخابى.

ثالثا: التزام كافة اللجان بالإجراءات الاحترازية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والدور البارز الذى قامت به وزارة الصحة وبخاصة إدارة الطب الوقائى.

رابعا: الإجراءات الاحترازية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لظروف جائحة كورونا بمنع المؤتمرات الانتخابية فى فترة الدعاية، قد فتحت باب الإبداع لدى كثير من المرشحين باستخدام وسائل دعاية جديدة كالبث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعى، ما قد يطور من شكل الدعاية الانتخابية فى المستقبل، وهذا أمر يستلزم متابعة هذا النوع الجديد من الدعاية، للاطمئنان لعدم حدوث مخالفات انتخابية به.

خامسا: هذه الانتخابات تعد الأولى لانتخابات الغرفة الثانية للبرلمان منذ فترة طويلة، ما يستلزم فى المستقبل أهمية أن يقوم الإعلام والأحزاب السياسية باستمرار حملات التوعية المجتمعية حول دور مجلس الشيوخ، وأهمية الغرفة الثانية فى الحياة النيابية المصرية.

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سادسا: الهيئة الوطنية للانتخابات أدت دورها بشكل احترافى مطبقة المعايير الدولية المتبعة فى العمليات الانتخابية وبذلت مجهودا مضاعفا، نظرا لظروف جائحة كورونا.

سابعا: وزارة الخارجية المصرية أدت دورا كبيرا فى إنجاح تصويت المصريين بالخارج عبر آلية البريد بشكل احترافى رغم صعوبة الظرف الراهن من انتشار جائحة كورونا فى العالم.

ثامنا: عملية التأمين من قبل القوات المسلحة والشرطة كانت بدرجة عالية من الكفاءة والتنظيم والتعاون لإنجاح التجربة الانتخابية.

واختتمت التنسيقية بيانها بالقول: "اليوم بختام جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، وفى انتظار إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات لنتيجة هذه الجولة، تستكمل مصر مؤسساتها الدستورية، وتعود لميراثها البرلمانى العريق، حيث عرفت مصر نظام المجلسين "النواب والشيوخ" منذ دستور 1923".

وتابعت: "فى كل مراحل استقرار النظام السياسى تتخذ مصر دائما نظام المجلسين، لما يتميز به هذا النظام من جودة التشريعات وثراء المناقشات وإعداد الدراسات التى تساهم بشكل كبير فى تحسين العملية الديمقراطية وتعدد الاتجاهات السياسية والحزبية".

وتوجهت التنسيقية بالتهنئة إلى الشعب المصرى وممثليه فى مجلس الشيوخ، قائلة: "نسأل الله تعالى أن يوفقهم على مدار مدة المجلس لإنجاز ما حدده لهم الدستور والقانون من مهام وواجبات".