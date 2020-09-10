أهم الأخبار.. حقيقة توقف تجارب لقاح كورونا.. الأمن يضبط والد طفلة التريلا..عقوبة جديدة على صالح جمعة

نشر موقع دوت الخليج الإخباري ، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي : اليونان تقدم مقترحات إلى الناتو لخفض التصعيد مع تركيا قررت اليونان تقديم مجموعة من المقترحات لإنشاء آلية للمساعدة في تخفيف التوتر المتصاعد مع أنقرة بشأن الحقوق البحرية والطاقة في شرق البحر المتوسط ​​إلى الناتو .. للمزيد اضغط هنا مفيش فايدة.. عقوبة جديدة على صالح جمعة لغيابه عن المران عاد صالح جمعة لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي للغياب عن تدريبات القلعة الحمراء اليوم. بيعلم بنته القيادة.. الأمن يضبط والد طفلة التريلا Advertisements وضح مصدر امنى حقيقة الفيديو المتداول للفتاة التى تقوم بقيادة سيارة نقل . أسترازينيكا الأمريكية تكشف مفاجأة عن توقف تجارب لقاح كورونا فجرت شركة أسترازينيكا الأمريكية، اليوم الأربعاء، مفاجأة، حيث نفت توقف تجارب لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بسبب حالة التهاب النخاع الشوكي المستعرض. . للمزيد اضغط هنا معرفوش ومحصلش.. ننشر نص التحقيقات في قضية سيدة المحكمة المتهمة بالتعدي على ضابط شرطة حصل "دوت الخليج" على نص تحقيقات النيابة وشهادة الشهودة فى القضية رقم ۱۲۳۳۲ لسنة ۲۰۲۰ جنح النزهة، والمتهمة فيها المستشارة نهي الامام بالنيابة الادارية بالتعدي علي المقدم وليد عسل قائد حرس محكمة مصر الجديدة. ..للمزيد اضغط هنا خبير مائي يفجر مفاجأة.. كسر في سد النهضة تسبب بـ فيضانات السودان.. فيديو أكد دكتور أحد الشناوي خبير المياه والسدود أن كارثة فيضانات السودان؛ تعود إلى أن جزءا من سد النهضة، انهار؛ مما تسبب في حدوث موجات كبيرة للمياه منه، دمرت أحد السدود في السودان. . للمزيد اضغط هنا

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