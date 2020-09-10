أهم الأخبار.. حقيقة توقف تجارب لقاح كورونا.. الأمن يضبط والد طفلة التريلا..عقوبة جديدة على صالح جمعة

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اليونان تقدم مقترحات إلى الناتو لخفض التصعيد مع تركيا
مفيش فايدة.. عقوبة جديدة على صالح جمعة لغيابه عن المران
عاد صالح جمعة لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي للغياب عن تدريبات القلعة الحمراء اليوم.
بيعلم بنته القيادة.. الأمن يضبط والد طفلة التريلا
وضح مصدر امنى حقيقة الفيديو المتداول للفتاة التى تقوم بقيادة سيارة نقل .
أسترازينيكا الأمريكية تكشف مفاجأة عن توقف تجارب لقاح كورونا
معرفوش ومحصلش.. ننشر نص التحقيقات في قضية سيدة المحكمة المتهمة بالتعدي على ضابط شرطة
خبير مائي يفجر مفاجأة.. كسر في سد النهضة تسبب بـ فيضانات السودان.. فيديو
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