انت الان تتابع تفاصيل خبر كسر في سد النهضة.. تصريحات مثيرة من خبير مائي بسبب فيضانات السودان وتأثيرها على مصر.. فيديو والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشف منذ قليل خبير المياه والسدود الدكتور ” احمد الشناوي” تفاصيل مثيرة بشأن كارثة فيضانات السودان الآن، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة العديد من المواطنين السودانيين، حيث أوضح أن جزءاً من سد النهضة قد انهار مما تسبب في حدوث موجات كبيرة من المياه بشكل غير متوقع دمرت أحد سدود السودان خلال الأيام القليلة الماضية.

سد النهضة وفيضانات السودان

وأضاف “الشناوي” من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور الفضائية المصرية، أنه يوجد كهف أسفل سد النهضة بعمق 15 متراً، موضحاً أنه حدث به نوع من الكسر فتسبب في النهاية بشكل رئيس في فيضانات السودان.

Advertisements

وتابع خبير المياه السدود أن هذا العام قد شهد هطول أمطار غزيرة وكثيفة على نهر النيل، مما ساهم في الكسر الذي حدث بسد النهضة الأثيوبي، وادى في النهاية إلى تزايد الفيضانات خلال الفترة الأخيرة.

اقرأ أيضاً

وأكد ” الشناوي” على التصريحات الإعلامية أن السد العالي في مصر قادر على استيعاب أي كميات من المياه بسبب الفيضانات، وأنه سوف يحمي مصر خلال الفترة القادمة من المياه الزائدة بسبب الفيضانات المحتملة.