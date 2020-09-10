شاهد .. محافظ الغربية : قروض للمواطنين تيسيرا لدفع قيمة التصالح عبر 3 بنوك

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أنه بمجرد أن يدفع لمواطن قيمة جدية التصالح فإنه يحصل على مستند بوقف جميع التعاملات الأمنية وإجراءات الإزالة أو التقاضى، إلى أن يتم البت من قِبَل لجان فنية فيما إذا كانت تنطبق عليه شروط التصالح أم لا، فإذا كانت لا تنطبق فإنه يتم إبلاغة باتخاذ الإجراء المناسب حيال ذلك".
وكشف محافظ الغربية: أنه "إلى الآن تلقت الجهات المعنية 37 ألفًا و968 طلب تصالح، وهو ما يمثل نسبة تتراوح من 20 إلى 22 بالمئة من إجمالى المخالفات"، مضيفًا: "أتمنى الوصول إلى أكبر نسبة لكى لا نصل إلى مرحلة تنفيذ إزالات أو قطع المرافق، وهذا ما لا تتمناه الدولة أو المواطن".
وأوضح الدكتور طارق رحمى أنه التقى ثلاثة من رؤساء البنوك الكبرى بالمحافظة، وأنه تم الاتفاق معهم على منح قروض للمواطنين تيسيرا لدفع قيمة التصالح فى مخالفات البناء.
وكان قد تحدث رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، خلال مؤتمر صحفى عُقد بمقر مجلس الوزراء اليوم بحضور عدد من المسئولين، عن عدة إجراءات اتخذتها الحكومة للتيسير على المواطنين فى التصالح بمخالفات البناء.
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