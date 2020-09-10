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شاهد .. محافظ الغربية : قروض للمواطنين تيسيرا لدفع قيمة التصالح عبر 3 بنوك

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شريف على 2020-09-10 01:58 0 تبليغ

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قال محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمى، إنه تم الإعلان منذ عشرة أيام عن الأسعار الجديدة للمصالحة فى مخالفات البناء، بنسبة تخفيض تصل إلى 40 بالمئة عن الأسعار السابقة، وهو ما جعل الإقبال على طلبات التصالح متزايدًا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أنه بمجرد أن يدفع لمواطن قيمة جدية التصالح فإنه يحصل على مستند بوقف جميع التعاملات الأمنية وإجراءات الإزالة أو التقاضى، إلى أن يتم البت من قِبَل لجان فنية فيما إذا كانت تنطبق عليه شروط التصالح أم لا، فإذا كانت لا تنطبق فإنه يتم إبلاغة باتخاذ الإجراء المناسب حيال ذلك".

وكشف محافظ الغربية: أنه "إلى الآن تلقت الجهات المعنية 37 ألفًا و968 طلب تصالح، وهو ما يمثل نسبة تتراوح من 20 إلى 22 بالمئة من إجمالى المخالفات"، مضيفًا: "أتمنى الوصول إلى أكبر نسبة لكى لا نصل إلى مرحلة تنفيذ إزالات أو قطع المرافق، وهذا ما لا تتمناه الدولة أو المواطن".

وأوضح الدكتور طارق رحمى أنه التقى ثلاثة من رؤساء البنوك الكبرى بالمحافظة، وأنه تم الاتفاق معهم على منح قروض للمواطنين تيسيرا لدفع قيمة التصالح فى مخالفات البناء.

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وكان قد تحدث رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، خلال مؤتمر صحفى عُقد بمقر مجلس الوزراء اليوم بحضور عدد من المسئولين، عن عدة إجراءات اتخذتها الحكومة للتيسير على المواطنين فى التصالح بمخالفات البناء.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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