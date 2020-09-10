هاشتاج الشعب يريد السيسي يتصدر «تويتر»

تصدر منذ ساعات هاشتاج #الشعب_يريد_السيسي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، حيث غرّد به آلاف المصريين؛ معبرين عما حققته الدولة من إنجازات في عهد الرئيس السيسي ، وكان هاشتاج #الشعب_يريد_السيسي الأكثر تداولًا على "تويتر" خلال الساعات الماضية.

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وعدّد المصريون، إنجازات الدولة في عهد الرئيس السيسي بعدما تحقق من نهضة كبيرة في كافة المستويات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، أو العسكرية وغيرها من المجالات التي حدثت بها طفرة كبيرة في ظل قيادة حكيمة للرئيس السيسي خلال السنوات الست الماضية.

ولاقت التغريدات التي تحمل هذا الهاشتاج رواجًا كبيرًا، وعدد المصريون إنجازات الرئيس السيسي في كافة المجالات وأصروا على استكمال مسيرة الإصلاح.