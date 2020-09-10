الزراعة : جمع وتدوير أكثر من 238 ألف طن من قش الأرز

وقال رئيس قطاع الإرشاد الزراعى الدكتور علاء عزوز، إن منظومة جمع وتدوير قش الأرز تتم بالتعاون مع وزارة البيئة ممثلةً فى جهاز شؤون البيئة بمحافظات (الدقهلية – القليوبية – الشرقية – الغربية – كفر الشيخ – البحيرة).

وأضاف عزوز أن أجمالى ما جرى جمعه وتدويره حتى الآن 96 ألفا و300 فدان، حيث بلغت كمية القش 238 ألفًا و706 أطنان.

وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، إلى أن هناك 650 موقعًا فى ست محافظات لتجميع قش الأرز، حيث تم كبس 90 ألف طن وفرم 36 ألف أخرى، كما تم تشوين كميات القش الناتجة من مساحة 98 ألفًا و736 فدانًا.

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، أنه جرى شنع 34 كومة سمادية لإنتاج السماد العضوى، كما تم إنتاج 5 أطنان من الأعلاف غير التقليدية بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد أنه جرى عقد 236 ندوة لتوعية وإرشاد المزارعين بأهمية وضرورة الاستفادة من قش الأرز فى إنتاج الأسمدة والأعلاف غير التقليدية، وكذلك التعريف بمخاطر حرقه وآثاره السلبية على البيئة.