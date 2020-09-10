محافظة القاهرة : مساعدة الأسر الأشد احتياجا على سداد قيمة التصالح

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن التخفيضات تبدأ من 25 بالمئة وتصل إلى 50 بالمئة فى بعض المناطق.

وأضاف اللواء إبراهيم عوض أنه تم تقسيم المناطق إلى (أ) و(ب) و(ج)، مشيرا إلى سعر المتر فى المناطق ( أ ) 800 جنيه، وفى (ب) تبلغ 600 جنيه أما فى (ج) فتكون 350 جنيها.

ولفت إلى أنه يتم التنسيق مع المجتمع المدنى ورجال الأعمال لمساعدة الأسر الأشد احتياجا وغير القادرين على سداد قيمة التصالح، وأن ذلك بتوجيه من المحافظ.

وكان قد تحدث رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، خلال مؤتمر صحفى عُقد بمقر مجلس الوزراء اليوم بحضور عدد من المسئولين، عن عدة إجراءات اتخذتها الحكومة للتيسير على المواطنين فى التصالح بمخالفات البناء.