بمناسبة يوم الفلاح .. الأوقاف تطلق حملة أرضنا عرضنا .. نحميها وننميها

وقال المتحدث الرسمى لـ وزارة الأوقاف، الدكتور عبد الله حسن، فى بيان، إنه بمناسبة يوم الفلاح المصرى، تطلق الوزارة حملة توعوية للحفاظ على الرقعة الزراعية وضرورة الحفاظ عليها وتنميتها، وليس إهدارها أو الاعتداء عليها، تحت عنوان : "أرضنا عرضنا .. نحميها وننميها".

وأوضح "حسن" الحملة تهدف إلى التوعية بأهمية الزراعة والحفاظ على الرقعة الزراعية والتحذير من إهدارها أو الاعتداء عليها، وبيان الثواب العظيم لمن يقوم بعملية الزراعة واستصلاح الأراضى، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فتأكل منه دابة أو طير أو إنسان إلا كان له صدقة "، و يقول ( صلى الله عليه وسلم ): "إذا قامت الساعة وفِى يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها"، وذلك كله لما للزراعة من أهمية بالغة فى قوام حياة الأفراد والدول.