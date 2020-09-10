عاجل .. الأوقاف تخصم شهرين من إمام بـ مرسى مطروح لتجاوزه مدة خطبة الجمعة

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خصم شهرين من بدل صعود المنبر، من الشيخ عمر أحمد محمد السيد إمام وخطيب بمديرية أوقاف مرسى مطروح، لتجاوزه المدة التى حددتها الوزارة لخطبة الجمعة.





جاء ذلك، بناء على مذكرة مدير مديرية أوقاف مرسى مطروح والمعتمدة من رئيس القطاع الدينى بالوزارة. وجدد وزارة الأوقاف تحذيرها من مخالفة تعليماتها بشأن خطبة الجمعة أو الإجراءات الاحترازية أو عدم مراعاة إجراءات التباعد .

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