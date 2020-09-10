مختار جمعة : وزارة الأوقاف داعم كبير لكل ما يعزز القيم الوطنية والإنسانية

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مؤتمر رابطة الجامعات الإسلامية، حول "دور الجامعات فى ترسيخ القيم"، المقرر عقده الأحد المقبل، فى جامعة الإسكندرية، يعد خطوة على الطريق الصحيح لبناء الشخصية.





وأضاف الدكتور محمد مختار، فى بيان، اليوم، الخميس، أن وزارة الأوقاف داعم كبير لكل ما يعزز القيم الوطنية والإنسانية، مؤكدا أن القيم أحد أهم ركائز بناء الحضارات، قائلا إن الحضارة التى لا تعنى بالقيم مآلها إلى الزوال والاندثار، بل إنها تحمل عوامل سقوطها فى أصل بنائها وأسس قيامها. يذكر أن المؤتمر تنظمه الرابطة بمشاركة رابطة العالم الإسلامى و وزارة الأوقاف المصرية وجامعة الإسكندرية والمجلس العالمى للمجتمعات المسلمة.

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