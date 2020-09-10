طارق شوقى يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم مع وزيرة الصحة حول العام الدراسى الجديد

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر حسابه على فيس بوك، اليوم الخميس، عقد مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرة الصحة، والمدير الإقليمى لليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، لعرض الاستعدادات للعام الدراسى الجديد.
وقال إن المؤتمر يعقد الساعة ١١ صباح اليوم، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى.
أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدراسة ستبدأ يوم 17 أكتوبر فى المدارس الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أن العام الدراسى فى المدارس الدولية يبدأ يوم 15 سبتمبر.
وأفاد شوقى، خلال مؤتمر إعلان خطة العام الدراسى أمس الأربعاء، أن تحديات العام الدراسى زاخرة فى ظل تفشى فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الوزارة لا يمكنها وضع حل على مستوى الجمهورية لتسكين 23 مليون طالب.
وعن خريطة عمل المراحل الدراسية، قال إن الوزارة تعمل على توزيع الإجراءات على مديريات التعليمية، وبالتباعية توزعها على إدارات المدارس.
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