الأرصاد تتوقع طقس اليوم الخميس : مائل للحرارة رطب نهارا لطيف ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى صباحا مصحوب بشبورة مائية، وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.





ويكون الطقس حارًا على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح معتدلة، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وذكرت خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن حالة الطقس ليلا لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، والظواهر الجوية أمطار متوسطة ( 30% تقريبا ) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون رعدية أحيانا، وأمطار خفيفة ( 30% تقريبا ) على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وتكون متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر واحد إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

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أما عن حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

الإسكندرية 31 26

وادى النطرون 33 25

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 24

دمنهور 32 25

بلطيم 31 25

مطروح 30 22

السلوم 31 23

سيوة 36 23

بورسعيد 31 26

دمياط 30 26

الزقازيق 35 25

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 24

العريش 32 23

رفح 32 22

رأس سدر 35 26

نخل 36 21

نويبع 37 30

طابا 36 26

كاترين 35 22

الطور 35 27

شرم الشيخ 37 30

الغردقة 38 29

مرسى علم 38 29

الفيوم 35 24

بنى سويف 36 24

المنيا 36 24

أسيوط 37 24

سوهاج 38 27

قنا 40 27

الأقصر 40 28

أسوان 41 30

إدفو 41 30

أبو سمبل 40 29

الوادى الجديد 40 28

شلاتين 38 29

أبو رماد 37 29

حلايب 35 30

رأس حدربة 35 30